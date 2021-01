Kidnapping de Jacqueline Veyrac : le principal accusé nie les faits devant la justice

Mais qui en voulait à Jacqueline Veyrac ? A Nice se tient une sorte de Cluedo géant, devant les assises, pour déterminer la responsabilité de un ou plusieurs protagonistes après l'enlèvement de la riche veuve en 2016. Aujourd'hui âgée de 80 ans, elle doit témoigner de sa mésaventure devant la justice. Le principal accusé, Giuseppe Serena, nie les faits reprochés.

Incarcéré depuis quatre ans, Giuseppe Serena (67 ans) encourt la perpétuité à l'issue de ce procès prévu pour durer jusqu'au 29 janvier, où il est jugé avec 12 co-accusés. Est-il le cerveau de l'affaire ? Selon lui, que nenni ! "Je n'ai absolument rien à voir avec cette organisation ou mascarade. Je suis totalement innocent et je continue à le dire depuis quatre ans", a-t-il juré selon des propos rapportés par l'AFP. Il est toutefois accusé d'avoir commandité en 2016 le rapt de Jacqueline Veyrac, riche veuve de la Riviera qui l'avait évincé d'un établissement ; celle-ci avait réussi à se libérer du coffre de voiture dans lequel elle avait été enfermée.

Giuseppe Serena est soupçonné de s'être associé à Philip Dutton (52 ans), un ancien des forces spéciales britanniques - lui aussi passible de la perpétuité - et à Enrico Fontanella (67 ans), un vieil ami italien "de 40 ans", pour organiser le rapt de Jacqueline Veyrac. Selon l'accusation, le trio avait déjà tenté une première fois d'enlever la veuve près de chez elle en 2013. Ce qu'a d'ailleurs reconnu Philip Dutton, lequel a aussi admis sa participation à l'enlèvement de 2016. Il a avoué avoir appelé le fils de la victime avec le téléphone de sa mère, tout en expliquant que cette nouvelle tentative avait cette fois été déléguée à des hommes de main issus du quartier sensible niçois des Moulins. Interrogé sur cette révélation, il a affirmé sans sourciller que c'était Giuseppe Serena qui était à l'origine du projet.

Giuseppe Serena a lui avancé une autre piste. "Fontanella a mûri et étudié ce projet criminel et l'a organisé avec Dutton. Il a très bien compris qu'en cas d'issue négative, le coupable idéal serait M. Serena. Il a gagné que je suis considéré comme le responsable n°1, c'est facile pour eux, c'est classique !", a-t-il clamé. Selon lui, ses relations avec les deux autres accusés étaient "exclusivement professionnelles" et concernaient un projet de reprise d'un hôtel-restaurant...

Les débats ne font que commencer et l'absence d'Enrico Fontanella, pour raison de santé, se fait déjà cruellement sentir. C'est lui qui aurait présenté la plupart des accusés à Giuseppe Serena, sauf Luc Goursolas, paparazzi niçois devenu détective privé et contacté par Philip Dutton pour poser des balises GPS sous la voiture de Jacqueline Veyrac, détaille l'AFP.

Les accusés restent innocents des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.