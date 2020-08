Kiko : Mort du chanteur à 42 ans, il s'était effondré sur scène

Triste nouvelle pour le monde de la musique. Le chanteur Kiko est mort le mercredi 12 août 2020, annonce le site de Midi Libre, reprenant des informations de L'Indépendant. Peu connu du grand public, il avait une certaine notoriété dans le Sud de la France.

Le 31 juillet dernier, Kiko - de son vrai nom Jean-Pierre Goasse - était victime d'un malaise, s'effondrant sur scène devant son public. Malheureusement, il est décédé le 12. Sa famille a diffusé un faire-part de décès mais on ne connait pas la cause exacte de ce qui lui a coûté la vie si jeune. Les obsèques civiles du défunt auront lieu le mardi 18 août 2020, à 9h30, au crématorium le Pech Bleu à Béziers suivies de la crémation à 10h15. Le défunt repose au funérarium du Grand Narbonne.

"Je sais où je vais et le chemin que j'ai envie de prendre", confiait-il à L'Indépendant en 2013 alors qu'il faisait à l'époque la promotion de son troisième disque intitulé Sens de l'orientation. "Ce chemin était bien sûr celui du rock, indissociable de son univers musical. Mais il était aussi balisé par une belle écriture : celui qui se revendiquait autant de Brel que des Doors s'attachait à délier le thème universel de l'amour au fil de son vécu et de ses expériences humaines et personnelles", écrivent nos confrères. Le site souligne également qu'il n'y avait pas que la musique qui faisait vibrer Kiko puisque ce dernier "s'était aussi illustré récemment dans plusieurs rôles pour le cinéma régional indépendant." Il avait notamment tourné pour Stéphane Kowalczyk, Patrick Milani ou encore Stephan Petillot.

Toutes nos condoléances à ses proches et ses amis.