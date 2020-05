Kim Jong-un n'est pas mort : le dictateur réapparaît après 20 jours d'absence

Après trois semaines de vives rumeurs sur son état de santé, le dictateur nord-coréen est de retour. C'est en tout cas ce qu'a affirmé, le 1er mai 2020, l'agence de presse officielle KCNA. Comme l'a rapporté l'AFP, celle-ci a détaillé la première apparition publique de Kim Jong-un vendredi 1er mai, à Sunchon, près de la capitale Pyongyang.

"Le dirigeant suprême Kim Jong-un coupe le ruban pour l'inauguration de l'usine d'engrais phosphatés de Sunchon", indique une dépêche de KCNA, qui a publié des photos de l'événement, le montrant notamment aux côtés de sa soeur et conseillère Kim Yo Jong, considérée comme sa successeur toute désignée durant cette mystérieuse absence. Sur l'une des photos, on peut voir le dirigeant nord-coréen, revêtu de son habituel costume noir, couper un ruban rouge, sans qu'il soit possible d'authentifier cette apparition. Il "a assisté à la cérémonie", et "tous les participants ont lancé des hourrah !" quand il est apparu, a ajouté l'agence nord-coréenne.