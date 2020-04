Kim Jong-un est-il mort ? Un improbable et incroyable mystère...

Seule certitude dans cette sombre histoire, la dernière apparition de Kim Jong-un remonte au 11 avril 2020, lors d'une réunion du bureau politique du parti au pouvoir. Depuis, plus aucune nouvelle du dirigeant et dictateur de la Corée du Nord âgé de 36 ans. Pourtant, les spéculation sur son état de santé et sa localisation géographique vont bon train.

Selon certains, Kim Jong-un aurait été opéré du coeur, une intervention lourde à laquelle il n'aurait pas survécu, ou l'aurait laissé dans un état végétatif selon les versions. Le site américain TMZ.com a même été jusqu'à l'annoncer mort dans la soirée du 25 avril, citant la nièce d'un ancien ministre chinois comme source, avant d'ajouter après coup : "Mais TMZ n'a jamais confirmé cela."

Selon le site américain 38North, spécialisé dans les localisations par satellite, un train appartenant à Kim Jong-un aurait été repéré sur des photos satellites d'une station balnéaire de l'est de la Corée du Nord. Le train apparaît sur des images datant des 21 et 23 avril dans une gare qui est réservée à la famille Kim, a précisé le site dans un article diffusé samedi 25 avril. 38North a expliqué que la présence de ce train "ne prouve rien quant à l'endroit où se trouve le dirigeant nord-coréen ni n'indique quoi que ce soit sur son état de santé". "Mais cela accrédite les informations selon lesquelles Kim Jong-un se trouverait dans une zone réservée à l'élite sur la côte est", a poursuivi le site.

Des informations erronées pour Donald Trump

Jeudi 23 avril, le président américain Donald Trump a estimé que les informations sur une possible dégradation de l'état de santé du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un étaient "erronées". "Je pense que ces informations étaient erronées", a-t-il déclaré lors de son point de presse quotidien sur la crise du coronavirus. "Je pense qu'il s'agissait d'une fausse information de CNN", a-t-il ajouté.

La chaîne américaine, citant un responsable américain, avait rapporté la semaine que Washington "étudi(ait) des informations" selon lesquelles Kim Jong Un était "en danger grave après une opération chirurgicale".

Si le dirigeant nord-coréen venait à disparaître, c'est sa soeur Kim Yo-jong, 31 ans, qui serait désignée pour lui succéder, les cas échéant.