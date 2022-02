L'amour est dans le pré : "Descente aux enfers" pour un agriculteur qui a tout plaqué

Julien était l'un des agriculteurs de la saison 3 de L'amour est dans le pré (M6, en 2008). A l'époque, il était éleveur bovins et comptait sur l'émission présentée par Karine Le Marchand pour trouver le grand amour. Une âme soeur qu'il a rencontrée le 24 juillet 2009 et avec laquelle il a rapidement emménagé. Floriane et lui se sont unis un an après et ont eu Lina et Axel (8 et 10 ans). Ils avaient tout pour être heureux. Mais un événement a chamboulé leur quotidien il y a quelques années.

Certains l'avaient peut-être oublié, mais Julien a quitté son métier d'agriculteur il y a onze ans afin de profiter de sa vie de famille. "Il était devenu conducteur d'installations thermiques. Ca consistait à faire un peu le métier de forgeron dans un petit atelier où il s'occupait de pièces dans le médical, le militaire ou l'agricole. Il fallait qu'il fortifie les pièces en métal", a expliqué celle qui est aussi l'heureuse maman de Diego et Méline (16 et 15 ans, nés d'une précédente relation) en story Instagram, le 15 février 2022. Mais, ne voulant pas simplement être ouvrier, son cher et tendre a fait une formation CQPM (Certificat de Qualification Paritaire De La Métallurgie) management. Après cela, il a pu gérer une équipe, dans le but d'être chef d'atelier. Et récemment, il a eu une proposition à 10 minutes de chez eux dans une entreprise qui vend les pièces pour des aménagements extérieurs comme des graviers décoratifs ou des pavés d'ornement. D'ici six mois, il aura un statut de cadre et pourra ainsi être chef d'atelier.

"Je voulais éclaircir tout ça. (...) La ferme on y va toujours. Ses frères sont toujours en activité et sa maman habite sur place. Evidemment arrêter la ferme, ça a été très dur. Je l'ai retrouvé en pleurs. On a voulu se remettre en ferme tous les deux, mais impossible. Donc ça a été un deuil, une partie de notre vie très compliquée. Mais on l'a surmontée. Ca a été une sacrée période horrible. Une descente aux enfers. Il a fallu que je l'épaule, le boost et notre amour a été une force", a ensuite précisé Floriane. Fort heureusement, cela est derrière eux. Désormais, ils avancent et tentent de s'épanouir chacun dans leur métier. A savoir celui d'assistante maternelle pour la jeune femme.