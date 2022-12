L'amour est dans le pré : "Du vin, du champagne, des truffes..." Karine Le Marchand gâtée avec d'anciens candidats

Depuis 2005, année de diffusion de la toute première saison, L'amour est dans le pré a tenté de venir en aide à de nombreux agriculteurs célibataires. En dix-sept ans, des dizaines de couples se sont formés, des mariages ont été célébrés, des bébés sont nés et des amitiés se sont créées. D'après la plupart des candidats qui ont tenté leur chance à l'émission, tous forment désormais une grande famille, toutes saisons confondues. Certains se voient régulièrement, d'autres organisent de grandes retrouvailles annuelles mais une chose est sûre : tous s'entendent très bien.

Le jeudi 8 décembre au soir, Karine Le Marchand a d'ailleurs retrouvé certains des anciens candidats pour une belle soirée sous le signe de l'amitié. Sur son compte Instagram, l'animatrice n'a pas manqué de partager ce joyeux moment avec ses abonnés. En story, la jolie brune a notamment fait une belle déclarations à "ses amis, ses agriculteurs". "Du vin, du champagne, des truffes, de la tendresse, plein de chocolats, du sourire et surtout de l'amitié sincère. Ils sont tous si chers à mon coeur", a-t-elle déclaré en légende de plusieurs photos où elle pose aux côtés d'anciens candidats. On peut notamment apercevoir Cathy, viticultrice de la saison 15, Benjamin, céréalier de la saison 6 et David, maraîcher et trufficulteur de la saison 15 également.

"Une merveilleuse aventure" gravée à jamais

Mais Karine Le Marchand n'est pas la seule à avoir partagé ce beau moment sur les réseaux sociaux. Ravie de ces petites retrouvailles, la belle Cathy a elle aussi tenu à adresser un message à l'animatrice. "L'amour est dans le pré n'est pas juste un petit passage. C'est une merveilleuse aventure pleine d'amour, de joie et de fous rires. Merci Karine Le Marchand", a-t-elle écrit dans sa story. Benjamin quant à lui n'a pas manqué de remercier ses camarades pour ce "doux moment". Dans les commentaires, de nombreux autres agriculteurs ont fait un coucou à leurs "copains", à l'image de Mathieu (saison 15), Franck (saison 16) ou bien des emblématiques couples formés par Florian et Lola (saison 15) et Pierre et Fred (saison 7). Nul doute qu'ils seront de la partie lors des prochaines retrouvailles !