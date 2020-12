Florian (L'amour est dans le pré) et Lola en couple : grande nouvelle et dessous de leur rapprochement

Il n'y a pas vraiment eu de suspense concernant Florian, dans L'amour est dans le pré 2020. L'éleveur de vaches allaitantes en Nouvelle-Aquitaine de 37 ans, qui est en fauteuil roulant depuis un accident, a très vite affiché sa préférence pour Lola, une infirmière de 26 ans. Aujourd'hui, les tourtereaux filent toujours le parfait amour comme on a pu le voir lors du bilan diffusé le 14 décembre, sur M6.

A l'issue du speed-dating, Florian avait convié Lola donc et Emilie (37 ans), qui travaille dans un laboratoire de recherche en sciences sociales. Si lors de l'ouverture du courrier et à cette étape de l'aventure, il avait une préférence pour cette dernière, l'agriculteur a vite fait comprendre à Lola qu'elle était sa favorite. Sa seconde prétendante a donc rapidement fait ses valises pour les laisser tous les deux.

On avait laissé les deux grands timides pas officiellement en couple, malgré le désir qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Ils avaient promis de se revoir loin des caméras un week-end, avant que Florian ne se rende chez la jeune femme pour des instants à deux filmés cette fois. Et c'est lors de ses retrouvailles en solo qu'ils ont pu découvrir réellement comment était l'autre et se rapprocher.

Ils ont finalement concrétisé leur relation et depuis, ils sont toujours en couple et fous amoureux. "Je me voyais tout quitter si ça se passait bien. Au contact de Florian, j'ai pris un peu plus confiance en moi. Il a été rapidement démonstratif", a déclaré Lola. Elle a ensuite annoncé qu'ils vivraient bientôt sous le même toit : "Je vais rendre mon appartement. On est en train de chercher une maison près de l'exploitation." S'ils envisagent de se marier et de devenir parents un jour, les tourtereaux préfèrent pour l'heure se concentrer sur leur déménagement.