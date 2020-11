Florian (L'amour est dans le pré 2020) choisit Lola, leur couple formé loin des caméras ?

Il y a dix ans, Florian a connu une déception amoureuse. Son histoire d'amour n'a pas tenu à cause de son accident. Mais aujourd'hui, le timide éleveur de vaches allaitantes de 37 ans en Nouvelle-Aquitaine est prêt à ouvrir de nouveau son coeur. Il a donc convié Emilie (37 ans), qui travaille dans un laboratoire de recherche en sciences sociales dans les Hauts-de France, et Lola (26 ans), infirmière dans le Gers, à partager cette belle aventure de L'amour est dans le pré 2020 à ses côtés.

Florian a loué un gîte afin de les accueillir comme des reines. Très vite, l'agriculteur a fait comprendre à Lola qu'il avait une préférence pour elle, de quoi la ravir. L'épisode du 16 novembre était un grand moment pour tout le monde : la présentation aux proches. Malgré leur stress, toutes deux avaient hâte de se rendre au restaurant pour cette nouvelle étape très importante. Une fois le repas terminé, la joyeuse bande s'est rendue au bowling. Et très vite, Lola s'est aussi vite imposée sur la piste qu'auprès des proches de Florian. Emilie a bien remarqué qu'un petit jeu de séduction s'était installé entre sa rivale et le candidat. Ne souhaitant pas souffrir, elle voulait que ce dernier mette rapidement les choses au clair.

Le lendemain, Emilie a eu une discussion avec Florian et a donc découvert qu'elle n'était qu'une simple amie à ses yeux. Elle a donc pris la décision de rentrer chez elle pour les laisser à deux. Après avoir fait le plein de sensations fortes en faisant de la bouée, Florian et Lola ont partagé un bon moment dans un bateau électrique. Mais difficile pour ces deux grands timides de passer à la vitesse supérieure. "Pour le moment je me sens un peu bloquée, sur la réserve. Ca fait longtemps que je n'ai pas été en couple, lui aussi. Mais on a pu se retrouver à deux, on apprend à se connaître tranquillement", a déclaré la brunette.

Pour leur dernière soirée, Florian avait prévu une soirée romantique au restaurant. Malgré des regards qui en disaient longs et de belles déclarations, ils ont une fois de plus eu du mal à sortir de leur réserve. Mais ils ont promis de se revoir loin des caméras un week-end, avant que Florian ne se rende chez la jeune femme pour des instants à deux filmés cette fois.