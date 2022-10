L'amour est dans le pré : Grosse dispute entre Alain et Jean-Noël, voilà ce qui a tout déclenché ! (SPOILER)

La 17e saison de L'amour est dans le pré bat son plein. Chaque lundi, Karine Le Marchand suit, avec les téléspectateurs de M6, les aventures des agriculteurs et leurs prétendants. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette édition est riche en larmes et en clash. A la fin de l'épisode diffusé le 3 octobre dernier, un teaser a été dévoilé. Dans cet extrait, le ton est monté entre Alain et Jean-Noël, tous les deux venus séduire Alain. Mais quelles sont les raisons de cette altercation ? La réponse est dans le prochain épisode, déjà disponible à la diffusion sur Salto !

Attention, spoiler ! Après le départ inattendu de son prétendant Gilbert, l'éleveur de veaux de 58 ans se retrouve avec Alain et Jean-Noël. Afin d'apprendre à mieux les connaître, il leur propose de passer un moment au restaurant, en trio. Installés à table, le prétendant avec qui il partage le même prénom lui demande le programme pour le lendemain. L'agriculteur indique qu'il a l'intention d'aller au marché le matin et que le départ est prévu pour 7h. "On part avec toi ou on fait autre chose nous ?", demande Alain. Une question qui a énervé Jean-Noël : "Moi je veux y aller hein, toi tu fais ce que tu veux mais moi j'y vais !" Sa réponse, peut-être légèrement agressive, a fait réagir son concurrent qui a indiqué seulement "poser la question". "Zen", lâche alors Jean-Noël. Ce mot a fait exploser Alain : "Je suis zen, mais je n'ai pas à être coupé !"

Après cette première dispute, l'ambiance est tendue entre les deux prétendants. Et alors que Jean-Noël tente une blague, Alain s'agace : "Je peux lui parler ?" Et son rival de surenchérir : "Je ne veux pas dire, mais depuis le début tu me le fais !" L'agriculteur peine à détendre l'atmosphère. Craignant qu'ils n'explosent en plein restaurant, il essaye tant bien que mal d'apaiser les tensions. Mais rien n'y fait... "Mais calmez-vous !", finit-il par balancer. Une soirée qui a certainement peu aidé Alain dans son choix, lui qui comptait sur ce dîner pour y voir plus clair...