L'amour est dans le pré : Un couple victime de malhonnêteté

Du 25 février au 5 mars prochain se tiendra le Salon de l'Agriculture, à Porte de Versailles. Et, comme chaque année, nombreux sont les anciens candidats de L'amour est dans le pré à y participer, à l'instar de Pierre et Frédérique (saison 7, en 2012). Le couple formé par Florian et Lola (saison 15, en 2020) devait également faire le déplacement de la Creuse pour plusieurs jours pour l'occasion. Mais leurs plans ont été chamboulés comme l'a confié l'ancienne prétendante de M6 en story Instagram, le 16 février 2023.

Rappelons qu'à la suite de la chute d'un arbre, Florian s'est retrouvé "avec une jambe derrière la tête". Transporté d'urgence à l'hôpital, il a subi une opération consistant à placer des "broches et une plaque dans le dos". Il a ensuite appris que les vertèbres "D12 et L1 étaient pétées et la moelle osseuse sectionnée". Depuis, il doit se déplacer en fauteuil roulant et cela implique donc des adaptations, lors de ses déplacements notamment.

Ainsi, Lola a tenté de trouver un hôtel à Paris avec une chambre PMR (acronyme de "personnes à mobilité réduite"). Mais la tâche s'est révélée plus ardue que prévu. "Je ne sais pas si vous vous souvenez des péripéties qu'on avait eues avec Flo pour réserver un hôtel pour le Salon de l'Agriculture à Paris. Là c'est l'épisode 2. On avait trouvé une chambre après de multiples refus, des hôtels malhonnêtes, un surclassement parce qu'on était en chambre PMR et j'en passe. On avait réussi à trouver un hôtel avec lequel on avait réservé par téléphone", a confié la jeune femme dans un premier temps.

On va aller dans cet hôtel à contrecoeur

Elle a ensuite expliqué que la personne qu'elle a eu au téléphone lui avait assuré qu'il n'y avait aucun souci et qu'ils auraient leur chambre. Malgré tout, Lola a demandé une trace écrite afin de ne pas se faire avoir une nouvelle fois. Mais depuis, silence radio ! "Sachant qu'on a réservé depuis un moment. Là, je décide d'appeler et je suis tombée sur la même personne. Elle m'a dit : 'Non non, vous n'avez jamais demandé la chambre PMR, je m'en souviendrais.' La mauvaise foi. Elle m'a dit qu'elle n'était dispo qu'une nuit sur deux. Donc nous voilà à aller au Salon de l'Agriculture pour une nuit. Donc on va aller dans cet hôtel à contrecoeur, parce que franchement une expérience comme ça...", a poursuivi la charmante brune.

Lola n'a ensuite pas manqué de remercier les internautes pour leur soutien. Puis, elle a précisé que Florian et elle ne cherchaient pas de solution pour rester sur place plus longtemps. "Ce n'est pas grave, ça va nous écourter le séjour. On dormira en Creuse, on est bien ici", a-t-elle conclu.