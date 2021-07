Florian et Lola (L'amour est dans le pré) en couple : rare apparition pour une occasion spéciale

Lors du tournage de L'amour est dans le pré 2020, le timide Florian avait convié Emilie (37 ans) et Lola (26 ans) chez lui afin de faire plus ample connaissance. Mais très vite, l'éleveur de vaches allaitantes en Nouvelle-Aquitaine de 37 ans, qui est en fauteuil roulant depuis un accident, a très vite affiché sa préférence pour cette dernière. La seconde prétendante avait donc rapidement fait ses valises pour les laisser tous les deux vivre leur amour. Un amour qui a duré au-delà du tournage puisqu'ils étaient apparus ensemble au bilan. "Je me voyais tout quitter si ça se passait bien. Au contact de Florian, j'ai pris un peu plus confiance en moi. Il a été rapidement démonstratif", avait notamment déclaré la prétendante à Karine Le Marchand. Depuis, ils ont emménagé ensemble et partagent quelques unes de leur aventure sur leur compte Instagram commun.