Claire (L'amour est dans le pré) enceinte : belle nouvelle un an après la mort de son fils

Il y a presque un an jour pour jour, le 9 janvier 2020, elle avait en effet annoncé avoir perdu son deuxième fils, Mathis, quelques jours après sa naissance. "Samedi 4 juillet j'ai mis au monde un magnifique bébé de 3,6 kg s'appelant Mathis, ce qui nous a comblés de bonheur. Cependant, après quelques complications, notre petit Mathis a dû rejoindre les anges... Ce qui nous a bouleversés. C'est pour cela que nous souhaitons prendre du temps pour notre famille, pour Mathéo et pour pouvoir se reconstruire petit à petit, afin de surmonter cette épreuve. Pendant quelque temps je serai moins présente sur les réseaux sociaux, sur les marchés et à la ferme", avait déclaré la très touchante agricultrice.

Depuis ce terrible décès, elle rend souvent hommage à ce fils qui lui manque tant.

Claire et Sébastien sont également les parents de Mathéo, âgé de 5 ans.

Nous leurs adressons nos sincères félicitations.