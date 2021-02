L'amour est dans le pré : Une prétendante "hystérique" ? Un candidat effrayé, elle est recalée

La nouvelle saison de L'amour est dans le pré 2021 sur M6 a déjà son lot de surprises. Cette année, de nouveaux agriculteurs très attachants ont fait leur apparition mais aussi des prétendantes... pas toujours très raffinées. L'une d'entre elles, visiblement très attirée par la vie à la ferme, était même allée jusqu'à harceler l'un des agriculteurs avant même que l'émission ne commence !

Après avoir stalké l'élu de son coeur sur Internet et sur les réseaux sociaux, la jeune femme avait tenté de joindre directement le candidat à maintes reprises. Elle a finalement été recalée du casting comme l'a expliqué Anne Cantegrit-Thomas, qui travaille sur l'émission de dating, au journal Le Parisien. "Il y en a une qui a contacté directement plus de quinze fois un agriculteur alors qu'on l'avait déjà retenue. Forcément, elle lui a fait peur et elle s'est tirée une balle dans le pied. La lettre ne sera pas présentée car on sait qu'il ne la choisira pas à cause de cela...", a-t-elle confié.