L'amour est dans le pré 2021 : Une chroniqueuse de TPMP prête à écrire à un agriculteur

Le 8 février, les téléspectateurs de M6 ont découvert la deuxième salve des portraits de L'amour est dans le pré 2021. Parmi les fans du programme, l'une des chroniqueuses de Touche pas à mon poste (C8). Et lors de l'émission TPMP du 22 février, elle a admis auprès de Cyril Hanouna qu'elle avait eu "un petit crush" pour l'un des participants.

Danielle Moreau était de retour dans TPMP et, d'emblée, elle a été interrogée sur sa vie amoureuse. La femme de 57 ans a ainsi révélé qu'elle était toujours célibataire. Et il se pourrait qu'elle participe à L'amour est dans le pré pour trouver l'homme de sa vie. "Sérieusement, j'ai un petit crush pour un agriculteur de L'amour est dans le pré et je me demande si je vais lui écrire. Je ne sais plus son prénom. Il a une moustache et il élève des porcs. Il est pas mal, il a mon âge...", a-t-elle confié face à un Cyril Hanouna amusé.

Danielle Moreau faisait référence à Hervé le moustachu. Le participant est éleveur de porcs et céréalier en Ile-de-France. Il est âgé de 58 ans et est décrit comme un homme, sympa, un brin franchouillard, sincère, émotif, rigolo et gentil. Il aime le sport et pratique notamment le basket et le handball. Il n'a connu qu'une histoire d'amour de trente ans dont sont nés ses deux enfants de 29 et 22 ans. Tous deux sont séparés depuis trois ans.

Il souhaite rencontrer une femme rigolote, joyeuse, positive et avec du caractère. Hervé préfère qu'elle soit âgée entre 50 et 60 ans. Reste à savoir si Danielle Moreau s'est reconnue dans ce portrait. Mais attention l'agriculteur a prévenu, il est devenu méfiant en amour.