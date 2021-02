Hervé le moustachu (L'amour est dans le pré) est "passé à côté de quelque chose" avec son ex

L'amour est dans le pré 2021 est une expérience unique et exceptionnelle pour peut-être trouver son âme soeur. Franck, Delphine ou encore Valentin ont souhaité tenter leur chance. Hervé "Le moustachu", éleveur de porcs et céréalier en Ile-de-France de 58 ans, également.

Hervé est un homme, sympa, un brin franchouillard, sincère, émotif, rigolo et gentil. Il pratique le basket, le handball, le volley et la pétanque. Son fils le plus jeune, qui habite toujours avec lui, lui a transmis la passion du cinéma. Il adore recevoir sous sa grande grange attenante à sa maison. Ce sont d'ailleurs ses amis qui ont poussé l'agriculteur à s'inscrire à L'amour est dans le pré.

Hervé n'a connu qu'une histoire d'amour de trente ans dont sont nés ses deux enfants de 29 et 22 ans. Tous deux sont séparés depuis trois ans: "C'était un peu l'usure du couple. Et certainement que je n'ai pas été assez présent par rapport à mon travail. Je suis sans doute passé à côté de quelque chose mais je ne m'en rendais pas compte", a-t-il confié à Karine Le Marchand. Depuis, il a fait quelques rencontres mais à l'époque, il n'était pas encore prêt à tourner cette page importante de sa vie.

Désormais, il souhaite rencontrer une femme. Mais pas question pour lui de s'emballer : "Je peux parler de mes sentiments lorsque la confiance est là. J'attends de bien connaître la personne. Je suis méfiant. Ce n'est pas la peine de s'enflammer tout de suite, ça peut retomber comme un feu de paille. Je préfère quelque chose dans la durée." Hervé redoute tout de même de ne pas être raisonnable lors de cette aventure. "J'ai peut-être un peu peur de moi-même", a-t-il précisé.

Son idéal féminin est une femme rigolote, joyeuse, positive et avec du caractère. Mais il ne souhaite pas de rapport de force ! "J'aime les femmes un peu élancées, un peu élégantes. Dans mes âges entre 50 et 60 ans", a-t-il précisé. Il accorde une attention particulière au sourire qui d'après lui peut dire beaucoup de choses.