L'amour est dans le pré : Une prétendante salement blessée, photo impressionnante et immobilisation obligatoire

Dans cette épreuve, elle peut compter sur le soutien de ses abonnés qui sont nombreux à lui avoir envoyé un message. "Oh mince bon courage", ont écrit Pierre et Frédérique de la saison 7 (2012). "Bon rétablissement", "Ouille ouille bon courage à toi", "Prompt rétablissement Stéphanie", "Aïe... Courage et patience...", a-t-on notamment pu lire.

Stéphanie pourra aussi compter sur son époux pour l'épauler. Car oui, la mère de famille et l'agriculteur se sont unis, le 16 avril 2022. Ils avaient d'ailleurs dévoilé des photos de ce beau jour sur Instagram. Les internautes ont ainsi pu découvrir les tourtereaux à la mairie en train de rire puis de s'embrasser. Pour l'occasion, l'éleveur de vaches et de chèvres a misé sur un costume trois pièces bleu nuit. Sa chère et tendre portait quant à elle une robe blanche mi-longue avec de la dentelle noire au dessus du décolleté, ainsi qu'une sorte de gilet blanc. Le public a ensuite pu découvrir leurs alliances et un cliché avec les enfants.