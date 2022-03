L'amour est dans le pré : Mariage pour un couple emblématique, des photos des tenues dévoilées

Le 7 mars 2022 était un grand jour pour Virginie de L'amour est dans le pré 2014 et Thomas. Les tourtereaux se sont mariés lors d'une belle cérémonie qui s'est déroulée aux Maldives. Pour l'occasion, nombreux sont les anciens candidats de l'émission de dating de M6 à avoir fait le déplacement. Et prochainement, c'est un autre couple emblématique qui se dira "oui" devant ses proches. Avant le grand jour, la future mariée a souhaité teaser un peu ses abonnés.

Il s'agit de Didier et Stéphanie de la saison 8 (2013). Tous deux se sont rencontrés grâce au programme présenté par Karine Le Marchand et filent le parfait amour depuis. Ensemble, ils ont eu un enfant. Un petit garçon que les deux candidats ont prénommé Esteban (6 ans). La mère de famille avait déjà connu les joies de la maternité auparavant puisque Killian est né d'une précédente relation. Et le 24 septembre dernier, elle a révélé qu'elle avait eu un autre fils prénommé Christopher qui aurait dû avoir 16 ans.

Prochainement, le couple passera à l'étape supérieure en se mariant. Une union qui sera célébrée le mois prochain comme l'a précisé Stéphanie le 12 mars dernier. "Ça se concrétise j-1mois et 4 jours", peut-on lire. Afin d'illustrer son message, elle a posté une photo sur laquelle on peut voir Didier en beau costume trois pièces bleu. Son grand sourire en dit long sur son état d'esprit. La mère de famille a ensuite partagé un cliché de ses fils Esteban et Killian, tout aussi classes en costume-cravate de la même couleur.