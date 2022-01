L'amour est dans le pré : Adoption avant le mariage pour un couple emblématique

Et bientôt, c'est pour leur mariage que les tourtereaux recevront une pluie de messages. Le 3 janvier dernier, Didier et Stéphanie ont en effet annoncé qu'ils allaient se dire "oui" devant leurs proches. "Le compte à rebours est lancé. Il nous reste trois mois et treize jours pour devenir monsieur et madame Tajan", pouvait-on lire. On imagine que Kilian et Esteban (6 ans), le garçon que les futurs mariés ont eu ensemble, auront un rôle dans la cérémonie.

Rappelons que Stéphanie était aussi maman d'un autre garçon prénommé Christopher. Un enfant qui aurait dû avoir 16 ans en septembre dernier. "Le 24 septembre est toujours un jour où je me sens a la fois triste et joyeuse. Car le 24 septembre 2005, le coeur de mon petit Christopher a cessé de battre. Il aurait eu 16 ans. Une des pires chose qui a pu m'arriver après le décès de mon papa", avait notamment écrit la maman.