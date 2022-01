L'amour est dans le pré : Bientôt le mariage pour un couple emblématique, grande annonce

Une nouvelle qui a empli de joie les abonnés de Didier et Stéphanie. Nombreux sont ceux à avoir félicité l'éleveur de vaches allaitantes et de chèvres dans les Hautes-Pyrénées ainsi que sa chère et tendre. De quoi, à coup sûr, apporter encore plus de bonheur aux futurs mariés.

Didier et Stéphanie filent le parfait amour depuis leur rencontre grâce à l'émission présentée par Karine Le Marchand. Ensemble, ils ont eu un enfant. Un petit garçon que les deux candidats ont prénommé Esteban. (6 ans). La mère de famille avait déjà connu les joies de la maternité auparavant puisque Killian est né d'une précédente relation. Et, elle ne l'a révélé que le 24 septembre dernier, elle a eu un autre fils prénommé Christopher qui aurait dû avoir 16 ans. "Le 24 septembre est toujours un jour où je me sens a la fois triste et joyeuse. Car le 24 septembre 2005, le coeur de mon petit Christopher a cessé de battre. Il aurait eu 16 ans. Une des pires chose qui a pu m'arriver après le décès de mon papa. Et puis, est venu le 24 septembre 2006. Mon Killian m'a redonné goût à la vie. Je me suis battue pour te donner une vie décente sans la présence d'un père. Tu es devenu un beau jeune homme. Je souhaite à mes deux grands garçons un joyeux anniversaire. Bisous volants mon fils", avait-elle écrit en légende de son bouleversant message.