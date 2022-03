Mariage de Virginie et Thomas (L'amour est dans le pré) : plusieurs candidats de l'émission invités !

Le 7 mars dernier, Virginie a eu le grand bonheur d'épouser l'homme de sa vie, Thomas. La productrice de champagne vue dans la saison 9 de L'amour est dans le pré (2014) avait craqué pour cet ancien gendarme en dehors du tournage de l'émission, après avoir été déçue par son ex-prétendant Mathieu, puis un certain Maxime. Entre elle et Thomas, ce fut une évidence et ce dernier avait rapidement accepté de s'installer dans l'Aisne avec l'agricultrice. Déjà maman d'une jeune Emilie, Virginie forme aujourd'hui une belle famille recomposée puisqu'avec Thomas, elle a accueilli une autre fille, Lucile, il y trois ans. Il ne leur manquait plus que le mariage pour qu'ils soient complètement heureux. Et c'est désormais chose faite.

Pour la cérémonie qui a eu lieu dans une église de Charly-sur-Marne (commune française située dans le département de l'Aisne), Virginie et Thomas ont invité de nombreuses personnalités phares de L'amour est dans le pré. En effet, sur Instagram, on constate que Pierre et Frédérique ont fait le déplacement pour célébrer l'amour de leurs amis. Sur place, le couple formé grâce à l'émission en 2012 a retrouvé l'éleveuse d'oies révélée en 2015, Claire, et son mari Sébastien ainsi qu'Emeric (2018) et sa nouvelle chérie Anne-Lise.

L'agriculteur breton a partagé une série de photos prises le jour J, sur laquelle il prend fièrement la pose à côté de sa belle brune, puis entouré de tous ses amis et des jeunes mariés. "Un beau moment magique au mariage de Virginie et Thomas !! Qu'ils étaient beaux nos copains mais c'est encore plus beau de le partager avec à ses côtés l'amour...", a-t-il légendé sa publication.