Mariage de Virginie (L'amour est dans le pré) et Thomas : nouvelles photos idylliques de leur union

La candidate de L'amour est dans le pré 2014 (M6) est une femme mariée. Le 7 mars 2022, Virginie a épousé l'homme de sa vie : Thomas. Et ce vendredi 11 mars 2022, la productrice de champagne a dévoilé de nouvelles photos de la cérémonie, sur le thème champêtre.

C'est aux Maldives que Virginie et Thomas se sont unis pour le meilleur et pour le pire, devant leurs proches. Jeudi, la jeune femme a tout d'abord dévoilé des photos prises dans l'église. On pouvait y voir les tourtereaux échanger leurs alliances ou un baiser. L'occasion de la voir porter sa robe blanche bustier avec une belle traîne et un peu de dentelle. Des photos de la soirée avaient aussi été publiées, un moment au cours duquel elle avait changé de tenue. C'est en effet avec une robe grise pailletée qu'elle avait fait sa réapparition pour faire la fête avec ses invités.

Ce vendredi, Virginie a dévoilé de nouvelles photos. Ainsi, sa communauté a pu découvrir qu'une partie de la cérémonie a eu lieu à la plage. Sur le premier cliché, les jeunes mariés font leur arrivée vers une arche fleurie. Et sur le sable ont été posées plusieurs pétales de roses rouges. On peut ensuite apercevoir Thomas et sa chère et tendre assis seuls, puis accompagnés de leur fille Lucile (3 ans). Sur la dernière photo, le soleil est en train de se coucher, rendant ainsi la cérémonie davantage romantique.

Virginie a aussi tenu à dévoiler une image de leur chambre. L'occasion de voir que sur leur lit étaient disposées des pétales de roses représentant un coeur ainsi qu'un dessin représentant des mariés et le mot "congratulations" en dessous. "Un bonheur paradisiaque avec un homme merveilleux et des amis et famille formidable #maldives #bonheursimple #mariage #amour", peut-on lire en légende de la publication.