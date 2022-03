Virginie (L'amour est dans le pré) mariée à Thomas : des photos de leur union dévoilées

La candidate de L'amour est dans le pré 2014 (M6) voit la vie en rose grâce à Thomas. Un homme qu'elle a épousé le 7 mars 2022. Mais il a fallu attendre ce jeudi 10 mars 2022 pour enfin découvrir quelques photos de leur belle union.

Le 3 mars dernier, Virginie a teasé son mariage avec Thomas. Elle avait en effet partagé une photo de sa coiffure : un chignon travaillé. Elle avait également dévoilé un cliché de sa robe de mariée. Une robe blanche bustier avec une belle traîne et un peu de dentelle. Son long voile a aussi été montré, ainsi que la date précise du mariage, à savoir le 7 mars 2022. Peu de temps après, c'est le thème de son union que la productrice de champagne révélait à sa communauté. "La déco est terminée #amour #mariage #mariagechampetre", avait-elle écrit en légende d'un diaporama photos sur lequel on pouvait découvrir plusieurs éléments de décorations, comme leur livre d'or sur lequel a été attaché une belle rose ou une couronne de fleurs accrochée.

Et ce jeudi, ce sont quelques photos de mariage que Virginie a mises en ligne pour le plus grand bonheur de ses abonnés. Sur la première, on peut la voir au bras de son papa, dans l'église en train de se diriger vers l'homme qu'elle aime, le regard vers le bas. Son voile est comme il en est coutume placé tout autour de son visage. En plus de la robe qu'elle avait déjà dévoilée, l'ancienne candidate de M6 porte un gilet blanc.

Ce sont ensuite des clichés au côté de son cher et tendre, classe en costume trois pièces bleu, que Virginie a dévoilées. Sur la première, ils sont souriants et regardent probablement la personne qui officie la cérémonie. Sur la deuxième, ils sont en plein échange d'alliances et sur la troisième en train d'échanger un baiser. Puis c'est une photo d'eux radieux à la sortie de l'église que les internautes ont pu contempler.

Virginie a ensuite partagé deux photos de la soirée. Sur l'une ils s'embrassent en pleine danse. Et on constate que la jeune marié a changé de tenue. Si elle a gardé son gilet blanc, c'est désormais une robe grise pailletée qu'elle porte. Sur l'autre, ils sont autour d'une table sur laquelle se trouve leur gâteau de mariage, ainsi que des assiettes. "Un petit aperçu du simple bonheur", peut-on lire en légende de la publication.