Virginie (L'amour est dans le pré) bientôt mariée à Thomas : des images de sa belle robe dévoilées

C'est ensuite en story que les internautes ont pu faire de belles découvertes. Virginie a en effet partagé une vidéo sur laquelle on peut découvrir sa robe de mariée. Une robe blanche bustier avec une belle traîne et un peu de dentelle. Elle portera aussi un long voile. (Voir notre diaporama). Sa communauté a ensuite pu découvrir un gobelet sur lequel il est inscrit : "Virginie & Thomas, 7 mars 2022, mariage". C'est donc lundi prochain que l'agricultrice et son cher et tendre se diront oui pour le meilleur et pour le pire.

C'est à l'occasion d'un épisode de L'amour vu du pré diffusé en septembre 2021 que Virginie et Thomas avaient annoncé leur union. Les téléspectateurs de M6 avaient pu découvrir leurs faire-part de mariage. Il était précisé qu'ils devaient s'unir en février, aux Maldives. "Je n'ai pas fait la demande traditionnelle. On fait vraiment les choses à part nous", avait confié Thomas. Virginie avait ensuite expliqué que cela faisait cinq ans qu'ils étaient en couple et qu'il fallait "marquer le coup". "On sera tranquille, juste entre nous. Parce que les gros mariages... Ce n'est pas que je n'aime pas les voisins, mais quand on est beaucoup trop on ne profite pas assez de nos invités. Ce sera le plus beau jour de notre vie. Mais en même temps, chaque jour est merveilleux ensemble", avait-elle conclu.

Rappelons que Virginie s'était mise en couple avec son ex-prétendant Mathieu. Une histoire qui n'a pas fonctionné, tout comme celle avec un certain Maxime. Elle avait ensuite rencontré Thomas qui avait vite tout quitté pour s'installer avec elle dans l'Aisne. Ensemble, ils ont eu leur premier enfant, une petite fille prénommée Lucile (3 ans). Avec sa fille Emilie qui vient compléter la tribu, la jeune femme peut se targuer d'avoir une belle famille recomposée.