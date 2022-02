Emeric (L'amour est dans le pré) amoureux : 1ère photo avec sa nouvelle compagne et grande déclaration

En 2018, Emeric avait tenté sa chance dans l'émission L'amour est dans le pré. Lors de sa participation, il avait craqué pour Clémentine et Lucie, lesquelles étaient passées quelques jours chez lui. Finalement, Emeric développait rapidement une préférence pour Lucie avec qui il a terminé l'aventure. Mais les deux candidats se sont séparés. Lucie a depuis refait sa vie auprès d'un footballeur professionnel avec qui elle a eu un enfant. L'agriculteur avait quant à lui repris contact avec une ex-prétendante rencontrée lors des speeds-datings, Maëlle. Et après l'avoir fréquenté un petit moment, il retrouvait son célibat.

Ce n'est que tout récemment qu'Emeric s'est remis en couple. Lundi 14 février 2022, pour la Saint-Valentin, il a justement annoncé la bonne nouvelle sur Instagram. "C'est un jour important pour moi car enfin je pense que je ne la passerai plus jamais seul cette Saint-Valentin... En effet, depuis deux mois je suis amoureux !!! Elle me comble de bonheur chaque jour qui passe, lorsqu'elle n'est pas là elle me manque, il y a comme un vide mais on se retrouve très vite pour partager de beaux moments à deux et même à trois", a-t-il écrit sous une photo de lui et sa belle brune lors d'un moment passé à Disneyland.

L'agriculteur breton s'est ensuite directement adressé à sa chérie, prénommée Anne-Lise. "Merci beaucoup pour tout ce que tu m'apportes chaque jour, ma vie était déjà belle, elle est encore plus magnifique. Sincèrement, je ne croyais plus trouver une personne comme toi qui me fasse croire que les coups de foudre étaient encore possible, qu'aimer et donner de l'amour c'était vraiment beau, en recevoir encore plus magique alors oui j'ai trouvé l'amour. JE T'AIME Anne-Lise @annelise_gauffny pour toute la vie, jusqu'à l'infini plus 10000", lit-on.