Lucie (L'amour est dans le pré) maman : elle a accouché de sa petite fille

Après une courte relation avec le séduisant Émeric, Lucie avait finalement trouvé l'amour dans les bras du footballeur Jérôme Prior, gardien de but de l'équipe de Valenciennes. C'est le 1er août 2019 que le couple annonçait attendre un heureux événement dans un post Instagram : "Hâte de te rencontrer", déclarait Lucie en légende d'une photo où elle dévoilait son baby bump et quelques échographies, assise dans son canapé.

Plus d'un mois plus tard, la future maman révélait être enceinte d'une petite fille. Prenant la pose dans un siège en osier, Lucie était vêtue d'une robe rose et confirmait en légende : "Elle sera la princesse des filles à papa." Très active sur les réseaux sociaux, la belle a régulièrement partagé des photos de son baby bump avec ses abonnés, et ce, jusqu'à son accouchement.

Aujourd'hui, la jeune maman s'apprête à vivre la plus belle, mais aussi la plus difficile des aventures : la maternité. Et c'est un bébé de plus qui vient agrandir la grande famille de L'amour est dans le pré !

Félicitations aux jeunes parents. On leur souhaite tout le bonheur du monde !