La Casa De Papel : Ursula Corbero en couple, qui est son amoureux ?

Braqueuse charismatique de la série Casa de Papel, Ursula Corbero vit le grand amour avec Chino Darin dans la vraie vie. Charmant Argentin de 31 ans, son chéri est également acteur. Avec des rôles remarqués dans les films Historia de un clan (2015), Muerte en Buenos Aires (2014), mais aussi dans La Reine d'Espagne (au côté de Penélope Cruz), le jeune homme a obtenu le premier rôle dans le film L'Ange de Luis Ortega (2018). Fils du célèbre acteur Ricardo Darin, le jeune homme a débuté une relation amoureuse avec Ursula en 2016. En effet, les deux acteurs se sont rencontrés et sont tombés amoureux sur le tournage du film espagnol La Embajada.

Je me sens si chanceuse

Depuis, la jolie interprète de Tokyo vit une romance parfaite avec son chéri, très admiratif de son succès et de ses talents d'actrice. Chacun déterminé à connaître le succès et à percer auprès du public, les deux amoureux se frayent un chemin dans le cinéma espagnol et argentin. D'ailleurs, lorsque Ursula a commencé l'aventure de La Casa de Papel en 2017, Chino a poursuivi sa carrière à la télévision et dans le cinéma argentin. Il est également l'une des stars de la série Netflix Mirage (disponible depuis mars 2019).

Amoureux à distance, le couple ne manque pas de s'envoyer des mots doux à chaque séparation. Au lancement de la troisième saison de La Casa de Papel, Chino avait par exemple publié un cliché de sa chérie en écrivant : "Tu me manques. À partir de demain, je te verrai tout casser dans la troisième saison de La Casa de papel. Ça rendra l'attente un peu plus supportable. Mais, quand même, tu me manques." De son côté en 2018, Ursula partageait une tendre déclaration à Chino en écrivant : "Je me sens si chanceuse d'avoir à mes côtés un homme qui m'écoute, me respecte et me soutient. C'est ça l'amour."

NB : La saison 4 de La Casa de Papel a été mise en ligne sur Netflix le 3 avril 2020.