La Grande soirée du 31 à Chantilly : un DJ phénomène et un feu d'artifice

Ce vendredi marque la dernière journée de l'année 2021. Ainsi, France 2 a tenu à marquer le coup. En effet, la chaîne propose dès 21h05 sur son antenne l'émission La Grande soirée du 31 à Chantilly. Il s'agit d'un show musical présenté par Stéphane Bern et auquel a participé un bon nombre d'artistes lors du tournage en novembre dernier.

Au programme sur scène : Clara Luciani, Pascal Obispo, Nolwenn Leroy, Zaz, Juliette Armanet, Bénabar, Gérard Lenorman, Julien Doré, Nicoletta, Garoy, Tayc, Corneille, Ofenbach, Shouse, Valentina, Enzo (Eurovision Junior 2021), Carla, Angélina, Dany Brillant, Véronique Dicaire, Vincent Niclo, Chico et les Gypsies, Céphaz, Gautier Capuçon, la compagnie équestre des grandes écuries de Chantilly, les troupes du Moulin Rouge, du Lido et du Paradis Latin et le Cirque Phénix et les Folies Gruss.

Et ce n'est pas tout. Afin d'entamer 2022 de la meilleure des manières, un feu d'artifice prévu pour durer une dizaine de minutes a été mis en place depuis le château de Chantilly. Il a été imaginé par David Proteau, directeur artistique de Ruggieri et tiré pendant un mix du DJ Michael Canitrot spécialement créé pour l'occasion.

Il s'agit également pour Michael Canitrot de mettre un terme à son Monumental Tour. Depuis plusieurs mois, l'artiste sillonne en effet les sites et monuments les plus emblématiques du pays, en mettant en avant à la fois sa musique éléctro et un jeu de lumière. Le DJ a notamment apporté un oeil nouveau à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, au château de Pierrefonds ou encore au phare des Baleines de l'île de Ré.

Le Grande soir du 31 à Chantilly dès 21h05 sur France 2 et en simultané sur TV5Monde ainsi que sur les plateformes Spotify et France Bleu.