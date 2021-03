La reine Mathilde et le roi Philippe unis pour commémorer les attentats de Bruxelles

Personne en Belgique n'a oublié le 22 mars 2016 et les terribles attentats terroristes qui ont touché le pays. Dans une série de trois attentats-suicides à l'aéroport et dans une rame du métro de Bruxelles, le pays vivait la pire attaque terroriste de son histoire. Bilan, 32 morts, 340 blessés et un pays sous le choc.

Aujourd'hui, cinq ans sont passés, mais le souvenir continue de hanter les habitants du plat pays. Pour commémorer ce tragique évènement, la reine Mathilde et son époux le roi Philippe étaient unis pour rendre hommage aux victimes de ces attentats. Le couple royal s'était pour l'occasion vêtu uniquement de noir.

Accompagnés du Premier ministre belge, Alexander de Croo, ils se sont, dans un premier temps, rendus à l'aéroport de Zaventem où ont eu lieu deux des attaques. Puis ils ont pris la direction du métro à la station Maelbeek, théâtre de la troisième explosion.

Lors de ces deux premières étapes chargées d'émotions, une minute de silence a été respectée au moment précis où les attaques ont débuté. Pour clôturer ces hommages, une cérémonie s'est tenue rue de la Loi à Bruxelles, où un monument a été érigé en l'honneur des victimes.

Pandémie mondiale oblige, seul une centaine de personnes ont pu assister aux commémorations des victimes. Pour ajouter une présence symbolique, des écrans diffusant les portraits d'autres personnes ont été installés sur place.

Lors de cet ultime hommage de la journée, le Premier ministre belge a pris la parole pour saluer la mémoire des victimes. "Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour nous souvenir des victimes des attentats terroristes, pour marquer notre solidarité [...] mais aussi pour surmonter ensemble ce vide et cette absence. Comme nous avons tenté de le faire, tant bien que mal, au cours des cinq dernières années. En nommant leurs noms et en étant unis ensemble en silence", a-t-il déclaré solennellement.

Pour rappel, les attentats de Bruxelles ont été revendiqués par l'organisation terroriste État islamique et un lien a été identifié entre les auteurs de ces attentats et ceux du 13 novembre 2015 à Paris.