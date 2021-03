Diaporama La reine Mathilde et le roi Philippe unis pour commémorer les attentats de Bruxelles

1 / 17 La reine Mathilde et le roi Philippe unis pour commémorer les attentats de Bruxelles

2 / 17 Le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde de Belgique lors des commémorations des attentats de Bruxelles

3 / 17 Le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde de Belgique, le Premier ministre Alexander De Croo lors des commémorations des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 devant le monument dédié aux victimes, en hommage aux 32 victimes décédées et 340 autres blessées ce jour-là, où Bruxelles était la cible d'attentats terroristes perpétrés à l'aéroport de Zaventem et à la station de métro Maelbeek. Belgique, Bruxelles, le 22 mars 2021.

4 / 17 Le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde de Belgique, le Premier ministre Alexander De Croo lors des commémorations des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 devant le monument dédié aux victimes, en hommage aux 32 victimes décédées et 340 autres blessées ce jour-là, où Bruxelles était la cible d'attentats terroristes perpétrés à l'aéroport de Zaventem et à la station de métro Maelbeek. Belgique, Bruxelles, le 22 mars 2021.

5 / 17 Le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde de Belgique lors des commémorations des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 devant le monument dédié aux victimes, en hommage aux 32 victimes décédées et 340 autres blessées ce jour-là, où Bruxelles était la cible d'attentats terroristes perpétrés à l'aéroport de Zaventem et à la station de métro Maelbeek. Belgique, Bruxelles, le 22 mars 2021.

6 / 17 Atmosphère lors des commémorations des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 devant le monument dédié aux victimes, en hommage aux 32 victimes décédées et 340 autres blessées ce jour-là, où Bruxelles était la cible d'attentats terroristes perpétrés à l'aéroport de Zaventem et à la station de métro Maelbeek. Belgique, Bruxelles, le 22 mars 2021.

7 / 17 Le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde de Belgique, le Premier ministre Alexander De Croo et sa femme Annik Penders lors des commémorations des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 devant le monument dédié aux victimes, en hommage aux 32 victimes décédées et 340 autres blessées ce jour-là, où Bruxelles était la cible d'attentats terroristes perpétrés à l'aéroport de Zaventem et à la station de métro Maelbeek. Belgique, Bruxelles, le 22 mars 2021.

8 / 17 Le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde de Belgique, le Premier ministre Alexander De Croo lors des commémorations des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 devant le monument dédié aux victimes, en hommage aux 32 victimes décédées et 340 autres blessées ce jour-là, où Bruxelles était la cible d'attentats terroristes perpétrés à l'aéroport de Zaventem et à la station de métro Maelbeek. Belgique, Bruxelles, le 22 mars 2021.

9 / 17 L'artiste Ozark Henry et Aristide Melissas (victime) lors des commémorations des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 devant le monument dédié aux victimes, en hommage aux 32 victimes décédées et 340 autres blessées ce jour-là, où Bruxelles était la cible d'attentats terroristes perpétrés à l'aéroport de Zaventem et à la station de métro Maelbeek. Belgique, Bruxelles, le 22 mars 2021.

10 / 17 Le roi Philippe de Belgique et le Premier Ministre Alexander De Croo lors des commémorations des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 devant le monument dédié aux victimes, en hommage aux 32 victimes décédées et 340 autres blessées ce jour-là, où Bruxelles était la cible d'attentats terroristes perpétrés à l'aéroport de Zaventem et à la station de métro Maelbeek. Belgique, Bruxelles, le 22 mars 2021.

11 / 17 Le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde de Belgique lors des commémorations des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 devant le monument dédié aux victimes, en hommage aux 32 victimes décédées et 340 autres blessées ce jour-là, où Bruxelles était la cible d'attentats terroristes perpétrés à l'aéroport de Zaventem et à la station de métro Maelbeek. Belgique, Bruxelles, le 22 mars 2021.

12 / 17 Le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde de Belgique, le Premier ministre Alexander De Croo et sa femme Annik Penders lors des commémorations des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 devant le monument dédié aux victimes, en hommage aux 32 victimes décédées et 340 autres blessées ce jour-là, où Bruxelles était la cible d'attentats terroristes perpétrés à l'aéroport de Zaventem et à la station de métro Maelbeek. Belgique, Bruxelles, le 22 mars 2021.

13 / 17 Le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde de Belgique lors des commémorations des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 devant le monument dédié aux victimes, en hommage aux 32 victimes décédées et 340 autres blessées ce jour-là, où Bruxelles était la cible d'attentats terroristes perpétrés à l'aéroport de Zaventem et à la station de métro Maelbeek. Belgique, Bruxelles, le 22 mars 2021.

14 / 17 Le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde de Belgique lors des commémorations des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 devant le monument dédié aux victimes, en hommage aux 32 victimes décédées et 340 autres blessées ce jour-là, où Bruxelles était la cible d'attentats terroristes perpétrés à l'aéroport de Zaventem et à la station de métro Maelbeek. Belgique, Bruxelles, le 22 mars 2021.

15 / 17 Le Premier ministre Alexander De Croo lors des commémorations des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 devant le monument dédié aux victimes, en hommage aux 32 victimes décédées et 340 autres blessées ce jour-là, où Bruxelles était la cible d'attentats terroristes perpétrés à l'aéroport de Zaventem et à la station de métro Maelbeek. Belgique, Bruxelles, le 22 mars 2021.

16 / 17 Le Premier ministre Alexander De Croo et sa femme Annik Penders lors des commémorations des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 devant le monument dédié aux victimes, en hommage aux 32 victimes décédées et 340 autres blessées ce jour-là, où Bruxelles était la cible d'attentats terroristes perpétrés à l'aéroport de Zaventem et à la station de métro Maelbeek. Belgique, Bruxelles, le 22 mars 2021.