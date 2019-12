Laetitia (L'amour est dans le pré) : Belle déclaration à son mystérieux amoureux

Pour Laetitia, l'amour était bel et bien à la Réunion, mais pas dans le pré. Lors de la saison 13 de L'amour est dans le pré, en 2018, elle s'était mise en couple avec Raoul, devant les caméras de M6. Mais en mai 2019, c'est le choc ! Ils ont annoncé leur rupture sur les réseaux sociaux. Depuis, la belle brune a fait une nouvelle rencontre.

Laetitia n'est en effet pas un coeur à prendre. Elle file le parfait amour avec un mystérieux brun et a souhaité lui faire une belle déclaration en story Instagram ce week-end. "À toi qui m'apportes le bonheur et la joie, À toi avec qui je passe des moments de rêve depuis que je t'ai embrassé pour la première fois, Aujourd'hui, je sais que notre amour ne cessera jamais", a-t-elle écrit. Une tendre déclaration qui, à coup sûr, a donné le sourire à sa moitié.

C'est en octobre dernier que Laetitia avait officialisé cette relation sur ses réseaux sociaux. Elle avait partagé un diapo photo sur lequel on la découvrait très complice avec son compagnon. Sur le premier instantané, elle regardait amoureusement son cher et tendre et, sur le deuxième, elle s'apprêtait à l'embrasser. "Aperçue à la plage avec un mystérieux jeune homme, yeux dans les yeux, prêts à échanger un baiser. Merci à Miss Paparazzi pour les photos #humour #lol Il a suffi d'un message et d'un regard pour que je craque. Merci de faire partie de ma vie. #love #amour #baiser #regard #allyouneedislove #you #loveyou #nouvellevie #mavie", avait-elle écrit en légendé de sa publication.

Plus discret en ce qui concerne sa vie privée, Raoul n'a pas dit s'il avait retrouvé l'amour depuis sa rupture avec Laetitia.