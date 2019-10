Laetitia (L'amour est dans le pré) en couple : l'ex de Raoul présente sa moitié

La nouvelle avait choqué les téléspectateurs de L'amour est dans le pré (M6). Les deux candidats de la saison 13 (2018) Raoul et Laetitia avaient annoncé leur rupture en mai dernier. Depuis, la jeune femme – qui a perdu beaucoup de poids – était restée discrète sur sa vie amoureuse. Mais ce lundi 28 octobre 2019, elle a semble-t-il souhaité annoncer à ses abonnés Instagram qu'elle était de nouveau amoureuse.

Laetitia a partagé un diapo photo sur lequel on la découvre très complice avec un homme charmant, dont on ne connaît pas l'identité. Sur le premier instantané, elle regarde amoureusement son cher et tendre et sur le deuxième, elle s'apprête à l'embrasser. "Aperçue à la plage avec un mystérieux jeune homme, yeux dans les yeux, prêts à échanger un baiser. Merci à Miss Paparazzi pour les photos #humour #lol Il a suffi d'un message et d'un regard pour que je craque. Merci de faire partie de ma vie. #love #amour #baiser #regard #allyouneedislove #you #loveyou #nouvellevie #mavie", a-t-elle légendé a publication. Un message qui laisse peu de place au doute.