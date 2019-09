L'amour est dans le pré : Raoul et Laetitia, les deux ex se retrouvent

En vacances sur l'île de la Réunion, Émeric, le jeune pépiniériste de la saison 13 de L'amour est dans le pré (M6), a retrouvé Raoul, l'éleveur de taurillons. Souvenez-vous, les deux hommes avaient noué une amitié dès les premiers épisodes de l'émission durant lesquels ils s'étaient immédiatement montrés très complices ! Une belle entente qui dure depuis maintenant plus d'un an et qui permet aujourd'hui au jeune Breton de s'offrir de splendides vacances aux côtés de son acolyte.

Mais ce n'est pas la seule personne qu'Émeric a retrouvée sur place... En effet, depuis la semaine dernière, il n'est pas le seul à nous gratifier de nombreuses photos de retrouvailles. Et ce n'est autre que Laetitia, ex-compagne de Raoul justement, qui a posté vendredi dernier sur son compte Instagram une photo en compagnie des deux anciens candidats.

"Moment souvenir moment retrouvailles", légende la jeune femme sur ce post qui n'a pas manqué de faire de nombreux heureux.