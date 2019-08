Laetitia (L'amour est dans le pré) amincie : "J'ai atteint mon objectif"

L'ancienne compagne de Raoul de L'amour est dans le pré 2018 s'est mise au vert quelques mois après le tournage de l'émission de M6. Non, elle n'a pas acheté une exploitation pour s'occuper d'animaux ou cultiver des produits, comprenez plutôt par là qu'elle a mangé plus de haricots, de brocolis ou autres légumes. Désireuse de perdre du poids, Laetitia a en effet fait attention à son alimentation. Elle s'est également sérieusement mise au sport. Et en l'espace de quelques mois, elle a perdu pas moins de 13 kilos !

Mais, fin mai, la jeune femme de 33 ans a confié sur Instagram que ce n'était pas suffisant. "Fixez-vous un objectif. Moi, le mien, c'est cette robe que j'appelle ma 'robe objectif'. Une robe blanche en élasthane taille 36. Matière difficile à porter si on n'a pas un corps parfait. La preuve, j'entre dans la robe, mais mon objectif : avoir une taille parfaite pour elle, donc perdre un peu de ventre. Ce qui est plus difficile", avait-elle écrit en légende d'une photo d'elle dans ladite robe.

Depuis, Laetitia a atteint son objectif comme elle l'a confié en story Instagram, jeudi 29 août : "Bonjour tout le monde. Je n'étais pas très présente ces derniers temps, car je n'ai pas arrêté de bosser. Et là, je suis à Paris. Je me prends quelques jours pour me ressourcer dans cette ville que j'adore. (...) Je vous emmène avec moi dans mon aventure parisienne. Je me prends quelques jours de plaisir, car j'ai atteint mon objectif. Du coup, pendant cette semaine, je vais me faire plaisir." La preuve que quand on veut, on peut !