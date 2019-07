Lake Bell : Elle raconte l'accouchement cauchemardesque de son petit garçon

"Le premier était pour Nova, à Brooklyn. Quand ma fille est sortie, elle avait le cordon ombilical enroulé autour du cou, et c'était flippant. Elle était sur ma poitrine et ne respirait pas. La sage-femme lui a donné trois inspirations vitales sur ma poitrine et mon mari était là. [Ma fille] est revenue à la vie et nous l'avons vu", raconte Lake Bell. En confiance après ce premier accouchement à domicile, la comédienne de 40 ans a choisi le même procédé pour son deuxième enfant. Les choses ne se sont malheureusement pas passées comme prévu...

"J'étais énorme, il faisait 5 kg, confie Lake Bell. Il est arrivé la même chose, j'étais chez moi et il avait le cordon enroulé et était sur ma poitrine. Là, on est entre la vie et la mort. L'enfant est là et toute la pièce essaye de le ressusciter mais n'y arrive pas. L'ambulance est en chemin... Je regardais mon téléphone pendant qu'on me recousait, et je reçois une petite vidéo de [son mari, NDLR]. Scott 'petit Ozzy respire à peine avec un masque à oxygène' et je me suis évanouie."

Lake Bell conclut : "Il est resté sans oxygène pendant plus de quatre minutes, durée pendant laquelle on va toujours bien. On nous a dit qu'il souffrirait peut-être de paralysie cérébrale ou qu'il ne marcherait ou ne parlerait jamais. C'était notre réalité."

Bien heureusement, Ozzy, qui a survécu au pire, se porte aujourd'hui comme un charme ! Son papa Scott Campbell a célébré son deuxième anniversaire en retraçant cette naissance qui a failli virer au drame.