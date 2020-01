Laure Guibert déjà harcelée par un fan : son expérience effrayante

Mercredi 22 janvier 2020, TMC diffuse le documentaire Dorothée, Hélène & les garçons : Génération AB Productions. À cette occasion, Télé Star a réalisé un entretien avec Laure Guibert. Et l'interprète de Bénédicte dans Hélène et les garçons (1992-1994), Le Miracle de l'amour (19965-1996), Les Vacances de l'amour (1996-2007) et Les Mystères de l'amour (depuis 2011) a admis que passer sous le feu des projecteurs du jour au lendemain avait été un véritable choc.

À l'origine, Laure Guibert était décoratrice. Repérée par Jean-Luc Azoulay, elle a fini par passer le casting d'Hélène et les garçons et a été retenue. À l'instar des autres acteurs de la série, elle a donc connu un immense succès auquel elle n'était pas préparée. À l'époque, elle était donc inquiète pour sa sécurité : "J'ai tendance à être relativement anxieuse et, à l'époque, je l'étais encore plus parce qu'on a été parachutés ! Je ne m'étais pas prédestinée à ça, je pensais que je resterais toute ma vie derrière la caméra... Le succès de la série a été pour moi un grand saut par rapport à ce nouveau choix de vie. En quelques mois, tout s'emballe ! À l'époque, il n'y avait que cinq chaînes et on passait sur TF1 : on est devenus connus du jour au lendemain, c'est ça qui fait peur, notre quotidien change."

Si certains fans respectaient l'intimité de la belle blonde aujourd'hui âgée de 51 ans, d'autres dépassaient les limites. Une situation encore plus effrayante pour Laure Guibert : "Je me souviens qu'il y avait un homme qui m'appelait je ne sais combien de fois par jour, il me réveillait la nuit... Et j'avais peur. À l'époque, c'est Jean-Luc qui m'a rassurée en me disant que, souvent, les gens étaient plutôt bien intentionnés. Il a fini par l'avoir au téléphone et a su trouver les mots : ça s'est arrêté."