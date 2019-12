Laurence Boccolini désabusée : son appel aux bonnes âmes tombe à l'eau

Après une année mouvementée, rythmée par les hauts et les bas de sa maladie, Laurence Boccolini n'en oublie pas pour autant de penser aux autres. La grande gagnante de la première édition de Mask Singer (TF1) a même fait en sorte de venir en aide à un sans-abri qui répond au nom de Christian. En s'emparant de son compte Twitter, l'animatrice a fait un appel aux dons deux jours après Noël. "Hey, on peut aussi finir l'année dans la bienveillance. Christian vit dans sa voiture. Aujourd'hui, il est au Grau-du-Roi sur le parking à l'entrée du Boucanet. Il ne demande pas grand-chose mais si vous êtes dans le coin, un peu de chaleur humaine ce serait un cadeau", a-t-elle inscrit dans l'espoir que certains internautes aillent à la rencontre de ce fameux Christian et lui apportent de quoi tenir "jusqu'à sa pension". "Si vous êtes par là, faites un petit détour pour lui. Merci", concluait-elle avec optimisme.

Un geste sensible qui a beaucoup touché le principal intéressé, comme il l'a indiqué : "Je voulais remercier une personnalité qui s'est manifestée auprès de ma petite personne. C'est une superbe licorne. Vous êtes adorable et admirable. Merci et prenez soin de vous surtout et de votre famille. De très belles fêtes de fin d'année." Malheureusement, la bonté de Laurence Boccolini n'aura pas suffi pour que les gens se pressent autour de Christian. Et c'est avec beaucoup de déception que la blonde de 56 ans a finalement informé que personne n'était venu le voir. "Donc personne n'a pu passer ne serait-ce que 5 minutes... Bon... Je ne sais pas trop quoi dire du coup. Merci quand même pour vos RT", a-t-elle déploré avec des émojis tristes. Reste à espérer que la maman de Willow puisse un jour elle-même rendre visite à Christian.