Laurence Boccolini se confie sur sa maladie : "J'ai perdu beaucoup de cheveux"

Elle revient de loin. Interviewée par le magazine Télé Loisirs, la sympathique animatrice Laurence Boccolini s'est confiée sur la grave maladie qui l'a frappée au printemps dernier. En plein tournage de l'émission Je suis une célébrité, sortez-moi de là, l'animatrice de 56 ans avait contracté une violente infection des reins. Désormais rétablie, elle explique : "Je me remets doucement. J'ai perdu beaucoup de cheveux mais ils commencent à repousser petit à petit. Je me dis que j'ai de la force et je n'ai aucune envie de me laisser abattre."

Femme de caractère, Laurence Boccolini a d'ailleurs accepté de participer à l'émission au succès fulgurant Mask Singer quelques mois seulement après le traitement de son infection. Déguisée en licorne (l'animal préféré de sa fille Willow née en 2013), Laurence a enchaîné six semaines de compétition et a terminé grande gagnante de l'émission ; une saison deux est d'ores et déjà dans les tuyaux chez TF1. Elle raconte : "Mask Singer a été une formidable thérapie pour moi. J'ai été aussi touchée car j'ai vécu une année épouvantable où j'ai failli mourir. Chanter sur ce plateau m'a fait énormément de bien." On la comprend !

Tout au long des différents prime, l'animatrice a impressionné le public et le jury avec son incroyable voix. Au moment de sa victoire, la présentatrice télé avait déclaré émue : "C'était une année tellement difficile que je me suis dit que l'univers ne pouvait pas ne pas apporter des choses réparatrices. Et cette aventure elle a été tellement réparatrice, parce que je l'ai faite pour ma fille. Ma fille m'a dit : 'T'es une licorne et les licornes, c'est immortel.' Bah voilà ! Je suis contente." Un très beau cadeau pour Laurence (et sa fille) quelques jours avant les fêtes de fin d'année.

