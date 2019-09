Laurence Boccolini en larmes pour la rentrée de Willow : "C'est dur..."

Mais oui mais oui, l'école a repris ! Ce lundi 2 septembre 2019, les enfants font leur rentrée des classes. Aujourd'hui, attendez-vous donc à voir votre fil d'actualité Instagram envahi de photos d'enfants portant un sac à dos ou un cartable. Sans oublier les déclarations des parents souvent angoissés et attristés de voir que leur bambin grandit à vue d'oeil. Et si vous êtes un coeur tendre, on vous conseille de ne pas regarder la dernière publication de Laurence Boccolini (56 ans). Elle risque de vous briser le coeur !

Sa fille Willow (5 ans) entre dans la cour des grands aujourd'hui. Oubliée la maternelle et place à l'école primaire, une nouvelle étape qui, en toute logique, l'effraie quelque peu. Elle a donc eu bien du mal à retenir ses larmes, comme l'a confié sa maman sur le réseau social : "Je t'ai vue essuyer tes yeux en douce au moment de monter en classe... Moi je te faisais des signes de ralliement comme dans Les Bronzés avec des sourires bananes et des pouces levés pour te dire 'yeahhhh le CP c'est trop cool'. Tu m'as regardée une dernière fois avec tes yeux pleins de larmes. Et tu as disparu dans l'escalier." La fillette aurait pourtant bien voulu crier "Je suis l'enfant d'une célébrité, sortez-moi de là" ou sa maman "Je suis une célébrité, sortez-la de là". Mais c'était peine perdue.

C'est donc avec le coeur lourd que Willow s'est rendue en classe et sa maman chez elle. "J'ai pleuré jusqu'à la maison... Je crois que ton papa n'était pas joyeux non plus. Fière de toi ma grande, ma licorne, mon astrolabe. C'est dur de grandir... LOVE U les mamans et papas qui ont vécu la même chose ce matin", a-t-elle conclu sa publication.

Ça y est, nous avons pleuré. Nous sommes les maillons faibles, au revoir !