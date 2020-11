Laurence Cormerais : Qui est la comédienne aperçue dans la série Plus belle la vie ?

Son visage vous dit forcément quelque chose. Et il est fort à parier que nous n'avons pas fini d'entendre parler d'elle ! Nouvelle coqueluche de la télévision française, Laurence Cormerais est certainement connue pour avoir participé à la troisième saison de la série Plus Belle la Vie. En 2007, elle interprétait Lorraine Fournier, ou Sonia Arcandier de son vrai nom, une prétendue conseillère financière, douce manipulatrice en quête d'héritage. Bien sûr, il serait faux de ne résumer la comédienne qu'à un seul rôle. D'autant qu'elle a débuté sa carrière, en 1995, âgée de 24 ans, entourée des plus grands.

Débuts au cinéma

Elle était effectivement à l'affiche de l'adaptation du roman de Jean Giono, Le Hussard sur le toit, de Jean-Paul Rappeneau. En tournant dans ce long-métrage, elle a croisé les plus beaux noms de notre paysage cinéphile : Juliette Binoche, Isabelle Carré, François Cluzet, Pierre Arditi... C'est finalement le petit écran qui aura eu droit à ses faveurs - elle n'a plus tourné au cinéma depuis Pieds nus sur les limaces de Fabienne Berthaud, auprès de Diane Kruger en 2001. Pilier des séries made in France, Laurence Cormerais est apparue dans la série Foudre en 2011, Dock 13 en 2003, mais aussi Profilage, Caïn, dernièrement dans Section de recherches, Meurtre à Aix-en-Provence et Aurore.

En couple ou célibataire ?

Côté coeur, difficile de suivre sa piste. Très peu active sur les réseaux sociaux, disposant d'un compte privé sur Instagram, Laurence Cormerais préfère sans doute préserver son intimité. On sait seulement qu'elle a été la compagne du musicien David Walters, également vu à la présentation de l'émission Les nouveaux explorateurs sur Canal+- tout comme Manuel Herrero, le nouveau boyfriend de Karin Viard ! Ils ont eu un enfant durant l'année 2003... mais auraient décidé de poursuivre l'aventure séparément. L'avenir nous dira sans doute si Laurence Cormerais a trouvé un nouvel amoureux...