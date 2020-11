Karin Viard divorcée de Laurent Machuel : elle a déjà retrouvé l'amour

Devoir refaire sa vie passé la cinquantaine ne faisait pas partie de ses plans. D'autant que la sublime comédienne a un peu de mal à voir le temps qui file. "Je n'aime pas me voir à l'écran, avouait-elle dans les colonnes du Journal du dimanche. Et de moins en moins d'ailleurs... Tout simplement parce que je supporte mal de me voir vieillir ! Dans ce monde de représentation et d'exposition qu'est mon métier, mon instrument de travail, c'est moi-même. Il y a toujours le moment où on me met l'image sous le nez et je me dis : 'Oh mon dieu !' Quand je m'aperçois de face dans le miroir de la salle de bain, le plus souvent, je ne m'aime pas. Mais je me suis habituée à ce que je vois et j'ai appris à supporter le reflet." Ce n'est pas Manuel Herrero, des étoiles dans les yeux devant sa douce, qui dira le contraire...