Laurence (L'amour est dans le pré) en larmes avec sa fille : un drame familial révélé... (SPOILER)

Jean a tout l'air d'avoir fait le bon choix en décidant d'entamer une relation avec sa prétendant Laurence dans L'amour est dans le pré, au grand dam de Nathalie. Entre eux, tout s'est fait très naturellement et sans que l'on ne le voit venir. En effet, alors qu'il se montrait davantage complice avec Nathalie au début du séjour à la ferme, c'est bien Laurence qu'il a fini par embrasser langoureusement au cours d'une soirée dansante. Et, dès qu'ils se sont retrouvés seuls, les rapprochements ont continué de s'opérer comme lors d'un moment cosy dans un jacuzzi.

Dans l'épisode qui sera diffusé le 24 octobre prochain sur M6, Jean et Laurence poursuivent tranquillement leur idylle et ce, depuis la région charentaise de la discrète brune. Ce fut alors l'occasion pour l'agriculteur de rencontrer certains des proches de sa belle, et plus particulièrement sa fille Lydie. Tous ensemble, ils ont pu partager un doux moment autour de gourmands desserts lors duquel Lydie a entrevu la douce personnalité de Jean. Mais surtout, elle a pu constater du bonheur de sa maman. Elle a d'ailleurs profité d'un tête à tête avec cette dernière pour lui faire part de son ressenti positif. "Ça fait plaisir de te voir avec une personne qui pourra t'apporter ce que tu cherchais", lui a-t-elle déclaré.

Mère et fille fusionnelles après un drame familial

Et pour Laurence de se confier avec émotion : "Ça se passe bien, ça fait plaisir d'avoir de l'attention de quelqu'un...". Des mots qui ont provoqué les larmes de Lydie. "Ça va me faire pleurer. Je suis contente de te voir heureuse, ça me fait du bien. Tu en as besoin de tout ça. C'est la première fois que tu as trouvé quelqu'un qui peut être vraiment bien pour toi".

Aussi heureuse soit-elle pour sa mère, Lydie ne peut s'empêcher malgré tout de redouter la séparation avec Laurence, avec qui elle est très proche, surtout depuis le décès du papa. Un drame familial qu'a révélé Karine Le Marchand en voix-off. "Je me suis beaucoup investie auprès d'elle, des enfants, savoir que je vais partir un petit peu plus loin ça l'inquiétait mais elle est très contente que j'ai trouvé quelqu'un, elle sait que je souffre de solitude, par rapport à ça, ça l'a réconforte. Elle fera sa vie elle aussi, moi je ferai la mienne. Quand on arrive à 60 ans, c'est la dernière étape de sa vie pour concrétiser quelque chose et ça elle le comprend très bien", a analysé Laurence, toute aussi émue.