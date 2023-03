Laurent Baffie en couple avec Sandrine : une superbe blonde devant laquelle il "bavait"

Connu pour avoir énormément de répartie, balancer des vannes potaches et être à l'aise en toutes circonstances, Laurent Baffie avait pourtant été un tout autre homme lors de sa rencontre avec Sandrine. Belle blonde aux yeux clairs, la jeune femme a littéralement hypnotisé l'humoriste qui s'est avéré extrêmement timide à leur rencontre. Méconnaissable, Laurent Baffie était totalement subjugué par sa beauté et ne parvenait pas à trouver ses mots avec elle. Invité sur le plateau de l'émission Je t'aime etc. en novembre 2019, l'ancien chroniqueur de Thierry Ardisson racontait les secrets de son coup de foudre pour celle qui allait par la suite devenir la femme de sa vie.

Quand je la regardais j'avais un filet de bave

"Je suis allé dans une radio et je suis tombé amoureux d'elle (...) Quand je la regardais j'avais un filet de bave... et j'ai un copain qui lui a dit 'tu sais, ce type là, il est très très drôle, et j'ai mis six mois à lui faire une vanne...", avait-il confié, encore troublé en repensant à leurs premiers échanges. Les mois passant, l'ancien chroniqueur de l'émission Les terriens du samedi ! avait finalement trouvé la force et le courage de faire le premier pas. Rapidement, Sandrine avait aussi été charmée par Laurent et s'était laissée séduire.

Quelques apparitions

Très discrète, la belle Sandrine n'apparait que rarement lors d'événements officiels avec son mari. En 2007, elle avait fait sensation au bras de son époux sur le tapis rouge du 60e Festival de Cannes dans une somptueuse robe rouge en satin. Laurent Baffie était invité pour la promotion du film L'Age Des Ténèbres dans lequel il joue son propre rôle. Quelques années plus tard, Sandrine était également apparue avec l'humoriste lors du mariage de leurs amis Jean-Marie Bigard et Lola Marois en 2011. Le 8 mars dernier, Sandrine s'était rendue aux Deux Magots, à Paris, pour fête le succès littéraire de son époux qui a vendu plus d'un million de livres, en cumulant tous ses ouvrages tels que Le Dictionnaire de Laurent Baffie volume 1 puis volume 2, Mes petites annonces drôles, poétiques ou franchement limites...

Ensemble depuis plus de trente ans, le couple a eu deux enfants : Benjamin né en 1995 et Bastien, né en 2004. Installés à la campagne, les amoureux vivent au milieu des animaux. Passionnée d'équitation, Sandrine a transmis le goût des équidés à son époux (papa de Jérémy, né en 1986, et Mélody née en 1988, d'une précédente relation).