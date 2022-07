Laurent Maistret : sa lourde chute à vélo lors d'une course impressionne

Alors qu'il était venu participer à l'Étape du Coeur – qui est une course à vélo visant à soutenir l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque pour aider les enfants atteints de problèmes cardiaques – Laurent Maistret a perdu les pédales lors des essais survenus la veille. Une chute immortalisée en photo, sur laquelle on aperçoit quelques personnes s'approcher autour de l'aventurier afin de prendre de ses nouvelles.

Plus de peur que de mal finalement pour le présentateur des Apprentis aventuriers, qui était bel et bien de la partie ce vendredi 15 juillet pour le top départ de la course aux côtés de nombreuses personnalités comme son compère de Koh Lanta Claude Dartois, ou encore la Miss France 2018 Maëva Coucke, sans oublier Paul Belmondo, le fils du célèbre et regretté acteur. Du beau monde donc, pour soutenir cette association qui se bat depuis 1996 pour sauver des enfants.

"Avec le soutien de Saint-Etienne Métropole, ce sont 3 enfants cardiaques qui pourront être opérés de leur malformation cardiaque à l'issue de l'Étape", a-t-elle expliqué dans un communiqué. L'objectif pour les coureurs : parcourir une trentaine de kilomètres à vélo entre Le Bourg d'Oisans et Saint-Etienne. Une épreuve à la portée de Laurent Maistret, habitué aux efforts physique, bien qu'il soit tombé de son vélo la veille, faute de concentration peut-être. Ou d'équilibre.

"Mon programme sport & smile"

Quoiqu'il en soit, sa participation a dû beaucoup toucher les organisateurs de la course, lui qui ne recule jamais devant une activité sportive. Une passion qui l'anime, la preuve avec son tout nouveau livre Mon programme sport & smile, dont il a officialisé la sortie sur son compte Instagram le 13 juillet dernier.