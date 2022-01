Laurent Maistret (Koh-Lanta) en couple avec une autre aventurière ? Câlins en soirée, explications...

Koh-Lanta a changé la vie de Laurent Maistret. En 2011, il a été éliminé à l'épreuve des poteaux. Trois ans plus tard, il ressort grand gagnant de La Nouvelle édition, une saison All Stars. Enfin, dans La Légende en 2021, qui célèbre le vingtième anniversaire du jeu de survie de TF1, il est finaliste face à Claude mais en raison des scandales de triche qui ont éclaté durant la diffusion, pas de dépouillement ni de vainqueur. En bref, durant 10 ans, le charmant brun aux cheveux bouclés a évolué au rythme du programme d'aventure. Et c'est peut-être même via Koh-Lanta qu'il a trouvé l'amour...

Laurent Maistret se fait très discret sur sa vie amoureuse. Le grand gagnant de Danse avec les stars (saison 7, en 2016) ne serait plus un coeur à prendre. D'après les informations du blogueur Aqababe, c'est dans les bras d'une autre aventurière de Koh-Lanta qu'il roucoulerait ! L'heureuse élue serait Lola, éliminée aux portes des poteaux dans l'édition des 4 Terres en 2020. Le duo aurait passé la soirée ensemble au Mama Shelter, un hôtel-restaurant proposant des soirées festives avec musique. Laurent Maistret et la belle Lola se seraient montrés "très très proches", allant jusqu'à "se câliner en toute discrétion". En bref, selon le blogueur, les deux apprentis Robinson formeraient "un couple probablement récent et discret".

Laurent Maistret et Lola (Koh-Lanta) en couple ? "Non les amis..."

La jolie brune de 25 ans a été interrogée sur le sujet. En effet, ce lundi 10 janvier 2022, en story sur Instagram, Lola se lance dans une session questions/réponses avec ses abonnés. C'est alors que l'un d'entre eux lui demande si elle est "en couple avec un gars de Koh-Lanta". Sa réponse est alors claire : "Non les amis, il ne faut pas croire n'importe quoi." Dans la foulée, Lola publie une photo avec son acolyte du jeu de survie, la charmante Angélique qui s'est récemment mariée à son amoureux. "À l'époque, vous pensiez que j'étais en couple avec Angélique, s'amuse-t-elle. Les amitiés, ça existe." Pas d'histoire d'amour avec Laurent Maistret alors mais juste des moments de complicité amicale !

Rappelons que des couples sont déjà nés grâce à Koh-Lanta. Parmi eux, Jesta et Benoît (Koh-Lanta, L'île au trésor en 2016), Candice et Jérémy (Koh-Lanta, L'île au trésor en 2016), Alix et Mathieu (Koh-Lanta, Les 4 Terres en 2020) ou encore Thomas et Myriam (Koh-Lanta, Les Armes secrètes en 2021).