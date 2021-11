Koh-Lanta : Mariage surprise d'une aventurière, superbe cérémonie traditionnelle !

C'est une nouvelle vie qui s'offre à la belle. Désormais, c'est à deux qu'ils avancent. Rappelons que l'enfance d'Angélique n'a pas été toute rose. La jeune femme a vécu en famille d'accueil de l'âge de 5 ans jusqu'à ses 14 ans. "Je n'en parle pas facilement mais ça a forgé mon caractère. Je suis assez pudique et surtout, je ne me plains pas", avait-elle déclaré à Télé Star en octobre 2020. A l'époque toujours, questionnée sur les raisons qui ont fait qu'elle vive en famille d'accueil, elle avait répondu brièvement : "Ma mère biologique, avec laquelle je suis en contact, n'a juste pas pu s'occuper de moi. Je l'ai bien vécu." Elle reste également très proche de sa dernière famille d'accueil : "J'y ai comme ma deuxième mère, et un demi-frère."

Et de délivrer un message d'espoir : "J'aimerais juste dire à ceux qui en souffrent de ne pas passer leur temps à se dire que leur situation est pire que celle des autres, de croire en leurs rêves. Je veux leur donner de la force." Des mots forts qui lui ont permis de croire en ses rêves, notamment celui de fonder sa propre famille.

Toutes nos félicitations à Angélique pour son mariage !