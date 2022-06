Triche dans Koh-Lanta : La production prend une grande décision pour les prochains tournages

En 2021, la saison anniversaire de Koh-Lanta est rentrée dans l'histoire du jeu. Mais cela n'avait rien de positif. Et pour cause, de nombreuses polémiques et tricheries sont survenues au cours de l'aventure. C'est Teheiura le premier qui avait été concerné. L'emblématique candidat avait avoué avoir fait appel à des pêcheurs locaux pour lui rapporter à manger à deux reprises. Il avait alors été éliminé sur le champ. Plus tard, ce sont d'autres aventuriers qui ont été impliqués dans une affaire de dîners clandestins. Claude Dartois et Laurent Maistret étaient tout particulièrement visés. Une photo aurait même été prise de ce dernier en plein repas. Face à l'ampleur du scandale, il avait alors été décidé de ne sacrer aucun vainqueur. Une bien triste fin pour cette édition des Légendes du jeu de TF1.

La productrice de Koh-Lanta, Alexia Laroche-Joubert en a en tout cas eu l'occasion d'en tirer des leçons. Ainsi, pas question de reproduire les mêmes erreurs sur les prochains tournages. "Nous allons renforcer la sécurité avec des gardiens sur le lieu de tournage du Conseil, et nous aurons toujours nos bateaux à proximité des camps", a-t-elle assuré lors d'un entretien pour Le Parisien (édition du 21 juin 2022). Par ailleurs, avec les équipes du programme de survie, elle a pris une décision radicale. "Je peux déjà vous dire que nous ne serons pas confrontés à la même problématique, car nous ne tournerons pas dans une zone francophone et il sera plus compliqué de rentrer en contact avec des autochtones", a-t-elle annoncé, se voulant rassurante. Elle reconnaît tout de même qu'il reste toujours possible de "demander un steak en anglais..."

Alexia Laroche-Joubert a néanmoins bon espoir de tourner la page de cette affaire peu glorieuse qui a été un gros coup dur. "Cette histoire a été pour nous une vraie déception. On ne s'attendait pas, en plus, qu'elle vienne de gens qui avaient un pacte moral, à la fois avec nous et avec les téléspectateurs, qui les ont aimés et soutenus depuis des lustres", a-t-elle regretté.