Laurent Romejko confiné en famille : l'une de ses filles invite son petit ami

Comme la majorité des Français, Laurent Romejko se retrouve confiné chez lui en attendant que l'épidémie de coronavirus ralentisse à travers le monde. L'animateur de France 3 profite de la situation pour solidifier ses liens avec sa famille, lui qui est marié à Sylvie, la mère de ses trois enfants : Anne (25 ans), Mathilde (23 ans) et Louis (18 ans).

Mais une tierce personne s'est ajoutée à leur clan comme il l'a confié lors d'une interview pour Télé Star. "Je suis chez moi à 70 kilomètres de Paris en famille. Ma fille est là avec son petit copain. Je jardine, je refais des peintures. Je m'oblige à me lever à l'heure habituelle : pas question de confondre confinement et vacances. Comme tout le monde, j'ai hâte de reprendre une vie sociale." Laurent Romejko ne donnera pas plus de détails sur cette cohabitation quelque peu particulière. De plus, il n'indiquera pas laquelle de ses filles a invité son compagnon à vivre le confinement avec eux. Mais, en fouillant sur sa page Instagram, on peut constater que l'ambiance est au beau fixe. Entre parties de badminton et apéros au Spritz, les Romejko ne semblent pas s'ennuyer !

Pourtant, l'animateur n'a qu'une hâte : retrouver les plateaux télé. Un désir qui n'est cependant pas près d'être assouvi, à en croire le principal intéressé. En effet, toujours dans Télé Star, il explique que la reprise de son émission Des chiffres et des lettres s'annonce compliquée. "On a habituellement entre trois semaines et un mois d'avance, mais depuis la mi-avril, ce sont des rediffusions. La reprise des tournages sera difficile, car il va falloir faire venir les candidats. Tout dépendra du trafic ferroviaire. Patrice Laffont, le producteur, se demande aussi comment faire respecter la distanciation dans les cars-régies exigus où on ne peut être que collés les uns aux autres."

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Star, actuellement dans les kiosques.