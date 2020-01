Le LIVE avec Agathe Auproux, Marine Lorphelin, Norman... débarque le 3 février !

Agathe Auproux n'est pas la seule à avoir teasé le grand lancement de LIVE le 3 février prochain, à 18h. Norman en a fait autant sur sa page Instagram : "À partir du 3 février, on lance LA PLUS GROSSE CHAÎNE LIVE DE YOUTUBE ! Une infinité de gens cool dans une multitude de programmes différents en live de 17h à minuit tous les jours. Vous en connaissez certains ?" Le youtubeur et humoriste de 32 ans sera aux commandes de l'émission Ping Pong, un dimanche sur deux de 20h30 à 22h. Un talk "feel good" avec des invités et de la bonne humeur.

Norman n'est pas l'unique youtubeur engagé dans cette nouvelle aventure. Cyprien sera quant à lui aux commandes de 301 vues, une émission qui mêle jeux et interviews dans laquelle il va s'entourer d'invités pour débattre et commenter l'actualité de YouTube et d'internet. Rendez-vous tous les lundis de 20h30 à 22 h.

Le spécialiste de la santé Michel Cymes animera quant à lui Mr Good, l'émission, un mercredi sur deux de 20h à 21h. Il sera accompagné de l'ancienne Miss France et interne en médecine Marine Lorphelin et de Julien Ménielle, ex-infirmier devenu journaliste et vidéaste. Ce talk est entièrement dédié au vivre mieux et à la bonne santé.

Du lundi au jeudi, de 19h30 à 20h, Sindy animera Break the internet. En partenariat avec Purebreak, elle présentera une revue de presse nouvelle génération et reviendra sur le sujet qui a cartonné sur Purebreak, qu'elle commentera en direct avec les viewers.

Le sport fait également partie de la grille de programmes de LIVE avec l'émission Les supporters ont toujours raison présentée tous les lundis de 22h à 23h30 par Thomas Thouroude. L'ex-journaliste de Canal+, France Télévisions et Europe 1 et son équipe seront à l'écoute des communautés et leur donneront la parole pour réagir à l'actualité foot en France.

Tous les jeudis de 19h45 à 20h30, Guillaume Pley et Jimmy Labeeu proposeront Le QG, puis Le QG à partager de 20h30 à 21h30 et recevront une personnalité à l'atmosphère unique.

Et bien d'autres émissions sont à découvrir sur leLIVE !

Où regarder LeLIVE ?

À partir du 3 février, à 18h, leLIVE sera disponible sur le site officiel, YouTube, Instagram, Facebook, Mixer, Molotov.tv, Twitch. LeLIVE rejoint l'offre TV PLUS proposée par Smart TV Samsung en février 2020.

De plus, pour rejoindre la communauté avec le chat multiplateforme et interagir pendant le direct, ajouter vos talents et vos émissions en favoris et ne ratez aucune émission et partagez votre vidéo et peut-être passer en direct, téléchargez l'application LeLIVE disponible sur iOS & Android.