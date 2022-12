Le Mag de la Coupe du monde : La consultante Nadia Benmokhtar encensée, le public la réclame

Depuis le début du Mondial 2022 qui se dispute au Qatar, Denis Brogniart présente Le Mag de la Coupe du monde sur TF1 juste après les matchs diffusés sur la chaîne. Pour débriefer au mieux, l'animateur s'entoure de plusieurs spécialistes, à savoir de la journaliste sportive Marine Marck, des pros du ballon rond Adil Rami et Rio Mavuba ou encore de Nadia Benmokhtar. Cette dernière est présentée en tant que consultante et livre toujours des analyses pointues sur les déroulés des rencontres.

Il faut dire que Nadia Benmokhtar s'y connaît bien en la matière. Elle a même baigné dans le milieu du foot depuis sa tendre jeunesse grâce à son père, un ancien joueur professionnel algérien. C'est donc tout naturellement qu'elle s'est à son tour mise à taper du ballon en grandissant, débutant à l'âge de 7 ans au sein du club VGA Saint-Maur pour y rester dix ans. À 17 ans, Nadia Benmokhtar a ensuite rejoint l'équipe en D2 de Compiègne avec laquelle elle évoluera un temps jusqu'en D1. De 2008 à 2010, la défenseuse a joué à la COM Bagneux avant de terminer sa carrière professionnelle avec le FCF Juvisy. Sous les couleurs de ce maillot, la sportive a eu l'occasion de participer à deux reprises à la League des champions en 2011 et 2013.

Nadia Benmokhtar, "une bouffée d'oxygène"

Depuis qu'elle a raccroché les crampons, Nadia Benmokhtar a continué de s'illustrer dans la sphère du football puisqu'elle a intégré les équipes du Paris Saint-Germain en 2017, devenant responsable du développement de la marque PSG à l'international. C'est en 2019 qu'elle a fait ses premiers pas en tant que consultante sur la radio France Bleu, à l'occasion de la Coupe du monde féminine de football. Deux ans plus tard, en 2021, elle a été recrutée par TF1 pour Le Mag de Denis Brogniart qui suivait alors L'Euro féminin 2021.

Au sein de cette équipe, Nadia Benmokhtar réalise des sans fautes et a su séduire les internautes, de par sa beauté mais surtout de ses analyses jugées très bonnes. "Je la trouve très jolie cette Nadia Benmokhtar et en plus c'est elle qui a les meilleures analyses", "J'aime bien Nadia Benmokhtar sur Le Mag, elle devrait avoir plus la parole", "Franchement Nadia, je le dis sans arrière pensée, vous surclassez beaucoup de spécialistes/analystes du football. Honnêtement, une bouffée d'oxygène, avec des mots simples, vous répondez et résumez systématiquement intelligemment aux questions qu'on vous pose, BRAVO!", peut-on lire sur Twitter.