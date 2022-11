Tunisie-France : Bixente Lizarazu et Grégoire Margotton face à un gros coup de théâtre sur TF1, du jamais vu !

Les fans de foot avaient à nouveau rendez-vous avec l'équipe de France ce jeudi 30 novembre 2022 à 16h, pour le dernier match des Bleus dans la première phase de la Coupe du monde 2022.

Alors que les joueurs de Didier Deschamps étaient menés 1-0 face à la Tunisie, Antoine Griezmann, entré en cours de jeu, a inscrit un but dans les dernières secondes. Aux commentaires de ce match sans enjeu pour l'équipe de France puisqu'elle était déjà qualifiée après ses victoires contre l'Australie puis contre le Danemark, Bixente Lizarazu et Grégoire Margotton ont vécu une situation inédite.

En effet, pensant que la rencontre était terminée et qu'elle s'était finalement soldée par un match nul après le but d'Antoine Griezmann, TF1 a rendu l'antenne et a envoyé la pub. Alors que l'arbitre n'avait pas encore sifflé la fin du match, et pour cause ! Ce dernier a demandé la VAR et cette requête a donné lieu à l'annulation du but d'Antoine Griezmann qui se trouvait en situation de hors jeu. Une information rapidement transmise par l'équipe de France via Twitter.